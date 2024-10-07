В Челябинске с 12-го этажа жилого дома рухнул лифт

К счастью, пассажиры успели выйти за несколько секунд до ЧП.

По словам очевидцев, лифт остановился на 12-м этаже, внезапно кабина начала трещать. Испугавшиеся пассажиры поспешили выйти из лифта. И это было правильное решение, так как через несколько секунд оборвался трос, и лифт упал вниз.

По словам жильцов, проблема с лифтами в жилом комплексе наблюдается последние три года.

Кабины скрипят, шатаются, в них периодически гаснет свет. Лифты ломаются даже после ремонта. Были случаи, когда лифты падали с пассажирами. В целях безопасности жильцы предпочитают подниматься на свой этаж пешком.

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