Родитель ученика в Челябинске получил 14 суток ареста из-за угрозы учителю

В Челябинске завершился резонансный инцидент, связанный с угрозами в адрес учительницы математики.

Металлургический районный суд города вынес решение об аресте Руслана Панченкова на 14 суток за его агрессивное поведение в школе. Об этом пишет BAZA.

Ситуация произошла в 71-й школе Металлургического района, где отец одного из учеников ворвался на урок с угрозами в адрес преподавателя. Причиной конфликта стала жалоба сына, утверждавшего, что учительница запретила детям общаться на родном языке и пользоваться телефонами во время перемены.

Однако административным арестом дело может не ограничиться. Следственное управление СК России по Челябинской области инициировало проверку по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и ст. 213 (хулиганство). Это может привести к возбуждению уголовных дел против Панченкова.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, поднимая вопросы о безопасности учителей на рабочем месте и способах разрешения конфликтов между родителями и школой. Эксперты в области образования подчеркивают необходимость развития культуры диалога и уважения к педагогам.

Ранее стало известно о том, что суд взял под арест бойца ММА в связи с вооруженным конфликтом в офисе WB.