В Челябинске школьник стал жертвой агрессивного прохожего

В Челябинске зафиксирован инцидент, в результате которого 12-летний ученик школы получил травмы, подвергшись неожиданной агрессии со стороны прохожего. Информацию об этом происшествии распространили в телеграм-канале «Наш Челябинск».

На видеозаписи, размещенной каналом, видно, как мужчина резко останавливает качели, на которых качается мальчик. Затем он насильно стаскивает ребенка с качелей на землю и начинает душить. Мальчик пытается защититься, но не может противостоять взрослому нападающему.

Согласно рассказу матери пострадавшего, ее сын сообщил, что незнакомец начал придираться к нему и его товарищу. Дети попытались дать отпор агрессору, о чем впоследствии пожалели.

Мать ребенка обратилась в полицию с заявлением о нападении. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование данного инцидента.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, искалечившего ребенка в Шереметьево.