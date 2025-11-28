В Челябинске силовики провели масштабную проверку на скандально известном рынке «Караван»

Крупная операция правоохранительных органов прошла на территории рынка «Караван», расположенного вблизи микрорайона «Парковый Премиум». Совместный рейд с участием сотрудников полиции и бойцов ОМОНа Росгвардии был проведен в пятницу, по итогам которого 13 человек были доставлены в отдел полиции Центрального района для дальнейшего разбирательства.

Как сообщили в областном главке МВД, силовики тщательно проверили документы у всех торговцев в рядах. Контролю подлежали паспорта, миграционные карты, свидетельства о регистрации и разрешительные документы на работу.

В ведомстве пояснили, что все задержанные были внесены в базы данных МВД и проверены на возможную причастность к совершению правонарушений и преступлений.

Отмечается, что рынок «Караван» приобрел скандальную репутацию еще в 2023 году, когда туда перебрались продавцы с закрывшегося Каширинского рынка. Однако из-за многочисленных конфликтов с местными жителями торговцам пришлось покинуть и эту площадку. Новая попытка обосноваться в районе Кременкуля также вызвала волну протестов со стороны населения, недовольного присутствием мигрантов.

Ранее сообщалось, что на Урале могут депортировать 5 тысяч незаконно живущих детей мигрантов.