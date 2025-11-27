В Свердловской области выявлено пять тысяч несовершеннолетних мигрантов с незаконным статусом проживания

На территории Свердловской области обнаружено около пяти тысяч детей мигрантов, проживающих с нарушением миграционного законодательства России. Данную информацию озвучила начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД по региону Мария Якушева, передает портал Е1.ru.

Чиновница пояснила, что общее число несовершеннолетних иностранных граждан, зарегистрированных в Свердловской области и Екатеринбурге, достигает десяти тысяч. Таким образом, каждый второй ребенок-мигрант в регионе находится там с нарушениями.

Особое внимание Якушева уделила правовому статусу несовершеннолетних. Она подчеркнула, что дети, внесенные в реестр контролируемых лиц за нарушения миграционного режима их родителями, не имеют законных оснований для дальнейшего пребывания на территории области. Этот факт ставит перед властями вопрос о применении в отношении данных семей мер административного воздействия вплоть до депортации.

Ранее правительство одобрило штрафы для мигрантов за срыв медосмотра.