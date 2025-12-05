Дорогу в городе на Урале завалило дохлыми курами после инцидента при перевозке

Необычная и неприятная картина наблюдалась в четверг, 4 декабря, на одной из улиц Асбеста. В городе на Урале на проезжую часть улицы Крупской выпала крупная партия куриных тушек во время их транспортировки, сообщил портал E1.RU.

Как сообщает издание «Асбестовский рабочий», общий вес отходов птицепереработки, оказавшихся на асфальте, составил около 150 килограммов. Свидетели происшествия опубликовали фото и видео в местном паблике «ЧП | Асбест» во «ВКонтакте».

«На некоторых участках дороги куриц так много, что водителям приходится объезжать их по встречке», — написали очевидцы в соцсетях.

На устранение последствий выехали коммунальные службы. Специалисты не только собрали и вывезли все тушки, но и провели дезинфекцию проезжей части. По заключению специалистов, инцидент не представляет угрозы для экологии и здоровья горожан. В обсуждениях в соцсетях местные жители предположили, от какой именно птицефабрики мог следовать груз.

