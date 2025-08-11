В Челябинске взят под стражу участник спецоперации по подозрению в убийстве жены

Сергей Москаленко и его жена Ксения жили вместе долгих девять лет, но официально оформили отношения только в 2024 году, перед отправкой мужчины на фронт. Москаленко заключил контракт с Минобороны. У пары было двое детей. Уже в августе этого года Ксения была найдена убитой, и в ее смерти сразу заподозрили ее мужа.

Розыск Москаленко был объявлен 6 августа. Через двое суток его обнаружили в Тракторозаводском районе Челябинска. Теперь принято решение о помещении подозреваемого, которого обвиняют в убийстве и самовольном оставлении части, в следственный изолятор. Его отправили туда до 7 октября.

