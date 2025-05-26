В Челябинске задержали мужчину, задушившего девушку и выбросившего ее тело на свалку

В Челябинске 24-летнюю девушку нашли мертвой после того, как она пропала после прогулки с друзьями, пишет телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что родственники девушки обратились в полицию с заявлением о ее пропаже в субботу, 24 мая. Уже к вечеру полицейские задержали 36-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к исчезновению и убийству молодой женщины.

Как пишет SHOT, изначально задержанный путался в показаниях и отрицал свою причастность к преступлению. Позже мужчина признался в убийстве девушки. Он отметил, что не знал погибшую.

Подозреваемый признался, что он сначала задушил девушку в порыве внезапного гнева, а затем спрятал тело в лесу под строительным мусором. Следователи продолжают выяснять мотивы и обстоятельства преступления.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что отбывающий пожизненное наказание битцевский маньяк решил «переехать» ближе к Москве.