В Челябинской области 14 человек выбежали на мороз из-за пожара в многоквартирном доме

В городе Кыштым Челябинской области ранним утром 6 декабря произошел пожар в многоквартирном жилом доме, передает портал Cheltoday. Возгорание началось в одной из квартир, расположенной на третьем этаже пятиэтажного здания на ул. Красной Звезды.

По предварительным данным, пожар повредил имущество внутри квартиры. Огонь охватил около 5 кв. м. В результате происшествия из дома в срочном порядке на мороз выбежали 14 человек.

К счастью, обошлось без человеческих жертв и травм — никто из жильцов не пострадал, медицинская помощь им не потребовалась. Специалисты МЧС устанавливают причины возникновения пожара, проводится расследование.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы устроила пожар в ванной во время ремонта. По информации источников, девушка хотела баллончиком покрасить кран, но не учла последствия.