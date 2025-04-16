В Челябинской области конфисковали 300 кг синтетических наркотиков

В Челябинской области сотрудники правоохранительных органов конфисковали партию синтетических наркотиков общим весом 300 кг, чья рыночная цена превышает миллиард рублей. Об этом сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Первоначально был задержан подозреваемый в Верхнеуральском районе, пытавшийся изъять из тайника 30 кг синтетических наркотиков. Он сообщил, что получил инструкции через мессенджер от анонимного координатора.

Задержанный занимался разделением крупных партий наркотиков на мелкие дозы, после чего передавал координаты тайников своим сообщникам. Группа действовала на территории Кемеровской, Новосибирской и Томской областей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Впоследствии, в Чебаркуле, была задержана жительница Магнитогорска с 3 кг наркотических веществ, а в Миассе — 35-летний гражданин иностранного государства с 6 кг запрещенных веществ.

Далее полиция обнаружила нарколабораторию, расположенную в одном из гаражных кооперативов в Магнитогорске. В помещении, имеющем два подземных этажа, изготавливались и складировались наркотики для дальнейшей реализации, уточнила Волк.

В нарколаборатории был задержан еще один преступник, занимавшийся производством запрещенных веществ. Во время обыска было обнаружено свыше 240 кг наркотиков и химических прекурсоров.

Волк добавила, что судом избрана мера пресечения в виде ареста для четырех фигурантов дела. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению и задержанию других участников преступной группы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчину задержали за выращивание наркотиков.