Журналистов задержали на пикете у Госдумы в Москве

В Москве при освещении пикета были задержаны сотрудники СМИ: Божена Иванова, представляющая газету «Коммерсантъ», а также Юлия Петрова и Константин Жаров из RusNews. Информация об этом инциденте появилась в телеграм-канале RusNews.

Уточняется, что акцию протеста возле здания Государственной думы организовал Дмитрий Кисиев, руководитель штаба экс-кандидата в президенты Бориса Надеждина.

Петрову и Жарова доставили в отделение полиции, расположенное в Тверском районе. На журналистов были составлены административные протоколы по статье 20.2 КоАП РФ, касающейся нарушений порядка проведения публичных мероприятий. Впоследствии журналисты были освобождены.

Ранее адвокат Мирзоев заявил, что действия против Baza — попытка давления на неугодные СМИ.