В Черкассах неизвестный открыл стрельбу в «Макдоналдсе»

В центре Черкасс на Украине неизвестный открыл стрельбу в ресторане McDonald’s. Об инциденте сообщило украинское издание «Общественное».

По последним данным, вооруженный мужчина до сих пор находится внутри заведения, забаррикадировавшись там.

Отмечается, что в момент инцидента сработала система безопасности — всех посетителей и персонал оперативно эвакуировали из здания. На место происшествия прибыли правоохранительные органы, скорая медицинская помощь и спецподразделения. Территорию вокруг ресторана оцепили, доступ посторонним перекрыт.

Информация о возможных пострадавших не поступала. Очевидцы сообщают о нескольких громких хлопках, после которых началась паника и массовое бегство людей из ресторана.

