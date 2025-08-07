В Черкассах неизвестный открыл стрельбу в «Макдоналдсе»
Вооруженный мужчина открыл стрельбу в «Макдоналдсе» в центре Черкасс
Фото: [freepik.com]
В центре Черкасс на Украине неизвестный открыл стрельбу в ресторане McDonald’s. Об инциденте сообщило украинское издание «Общественное».
По последним данным, вооруженный мужчина до сих пор находится внутри заведения, забаррикадировавшись там.
Отмечается, что в момент инцидента сработала система безопасности — всех посетителей и персонал оперативно эвакуировали из здания. На место происшествия прибыли правоохранительные органы, скорая медицинская помощь и спецподразделения. Территорию вокруг ресторана оцепили, доступ посторонним перекрыт.
Информация о возможных пострадавших не поступала. Очевидцы сообщают о нескольких громких хлопках, после которых началась паника и массовое бегство людей из ресторана.
