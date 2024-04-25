В Черкасской области Украины пострадал от удара объект критической инфраструктуры

В Черкасской области и еще четырех украинских регионах сегодня объявлялась воздушная тревога. Как минимум в одном случае российский удар увенчался успехом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Игорь Табурец, руководитель областной военной администрации.

По утверждению чиновника, поврежденный объект находится совсем рядом с Черкассами.

«По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе», - записал он.

Удары по украинским объектам российская армия начала носить в октябре 2022 года. Это началось через несколько дней после теракта, который произошел на Крымском мосту. Атаки производятся на объекты электрогенерации, энергетические комплексы, центры принятия решений, а также предприятия, задействованные в оборонной промышленности.

Ранее сообщалось, что российские десантники сумели добиться заметного успеха. Они овладели крупным опорным пунктом ВСУ на окраине города Часов Яр. Украинские военные бросили укрепления и в панике отступили из-за потерь.