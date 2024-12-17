В Черном море сигнал бедствия подал еще один танкер

Еще один танкер в Черном море подал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

17 декабря телеграм-канал Baza сообщил о поступившем сигнале бедствия с танкера «Волгонефть 109». По данным источника, судно перевозило 4 тыс. тонн мазута. Как рассказал капитан танкера, герметичность четвертого грузового танка была нарушена, в результате чего мазут вытекал в балластный танк.

В воскресенье, 15 декабря, у берегов Керчи потерпели крушение два танкера – «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По информации МЧС России, в этот день у крымского побережья был шторм, а мощность волн достигала 7 баллов. В результате чрезвычайного происшествия (ЧП) погиб один моряк.

16 декабря стало известно, что моряков с затонувших танкеров доставили на допрос.

Ранее портал properm.ru сообщил, что крушением нефтетанкера «Волгонефть 212» займется Следственный комитет РФ по месту происшествия.