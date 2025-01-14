В четырех российских аэропортах ввели временные ограничения

В аэропорту Уфы введены временные ограничения на поступление и вылет самолетов, сообщила пресс-служба Росавиации.

Эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов, как указано в отчете. Предварительно, из-за риска нападения беспилотных летательных аппаратов. Аналогичные ограничения были установлены также в аэропортах Казани, Набережных Челнов и Ульяновска.

Ранее сообщалось, что за ночь над территорией России сбили более 200 дронов и пять ракет ATACMS.