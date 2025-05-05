В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает ТАСС. Отмечается, что очаг залегал на глубине 79 км.

Эпицентр землетрясения находился в 20 км к юго-востоку от города Саламанка, где проживают около 13,2 тыс. человек. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Местные службы проводят мониторинг ситуации для своевременного реагирования при необходимости. Жителей региона предупредили о возможных повторных толчках и призвали соблюдать меры безопасности.

Чили традиционно считается сейсмоактивной страной, и подобные землетрясения являются частью природных условий региона.

Землетрясение представляет собой колебание или сотрясение земной поверхности, вызванное резким высвобождением энергии в земной коре. Это явление происходит в результате движений тектонических плит или других геологических процессов, таких как вулканическая активность или обвалы.

Ранее сообщалось, что в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,3.