В Чите сгорели шесть автомобилей из-за подожженного тополиного пуха

Накануне вечером в Чите на территории гаражного бокса сгорели шесть автомобилей отечественного производства, сообщили в УМВД региона.

Видеокамеры показали, что возгорание началось из-за подожженного тополиного пуха.

Полиция установила поджигателя. Им оказался 12-летний школьник. Он допрошен в присутствии законных представителей.

Устанавливается сумма причиненного ущерба. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

Ранее в Домодедово задержали мужчину, который поджег свой коттедж, не давал его потушить, а затем бросил топор в полицейского.