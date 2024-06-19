В Чите сгорели шесть автомобилей из-за подожженного тополиного пуха
Фото: [полиция Забайкалья]
Накануне вечером в Чите на территории гаражного бокса сгорели шесть автомобилей отечественного производства, сообщили в УМВД региона.
Видеокамеры показали, что возгорание началось из-за подожженного тополиного пуха.
Полиция установила поджигателя. Им оказался 12-летний школьник. Он допрошен в присутствии законных представителей.
Устанавливается сумма причиненного ущерба. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством.
Ранее в Домодедово задержали мужчину, который поджег свой коттедж, не давал его потушить, а затем бросил топор в полицейского.