В Чите восстановили теплоснабжение после сбоя на ТЭЦ-1

Подача тепла в Чите и прилегающих населенных пунктах возобновлена после технологического сбоя на ТЭЦ-1. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала территориальная генерирующая компания № 14, уточнив, что энергетики продолжают работы по поэтапному наращиванию мощности станции.

По данным компании, система теплоснабжения переведена в рабочий режим, насосные станции и котельные снова функционируют. Специалисты в течение дня продолжают вывод оборудования на целевые показатели — планируется довести тепловую и электрическую нагрузку до уровня около 350 МВт.

Аварийная ситуация возникла в ночь на 5 февраля во время испытаний нового турбогенератора на ТЭЦ-1. В результате происшествия часть Читы и два близлежащих поселка столкнулись с отключениями электричества и отопления. По оценкам местных источников, перебои затронули десятки тысяч жителей.

Для стабилизации энергосистемы был введен временный режим ограничения электроснабжения. После завершения ремонта и переключений подача тепла потребителям была восстановлена, а энергетики перешли к этапу доведения параметров станции до штатных значений.

Ранее сообщалось, что взрыв цистерн с бензином в Тамбовской области парализовал движение поездов на юг.