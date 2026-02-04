Взрыв железнодорожных составов с топливом под Тамбовом привел к угрозе срыва графика поездов южного направления

На железнодорожной станции в Мичуринске произошло чрезвычайное происшествие с участием состава, перевозившего топливо. После схода вагонов с рельсов прогремел мощный взрыв нескольких цистерн с бензином. По предварительной информации, инцидент обошелся без человеческих жертв, однако он может серьезно повлиять на расписание пассажирских поездов, следующих на юг страны. Об этом сообщает «Подъем».

Масштабная авария на путях парализовала работу станции Кочетовка-3 в Тамбовской области. ЧП началось со схода грузовых вагонов, за которым последовала детонация емкостей с горючим. На кадрах с места события видны последствия мощного взрыва, который полностью уничтожил несколько железнодорожных цистерн.

В экстренных службах подтвердили, что в результате происшествия никто не получил травм и не погиб. Сейчас на месте работают специальные восстановительные составы и пожарные расчеты, которые занимаются ликвидацией последствий возгорания и расчисткой путей.

Представители РЖД уже предупредили пассажиров о возможных задержках составов, курсирующих по южным маршрутам. Специалисты делают все возможное, чтобы минимизировать отклонения от графика, пока на узловой станции продолжаются аварийные работы. Масштаб материального ущерба и причины схода вагонов будут установлены после завершения работы оперативного штаба.

Ранее прорыв трубы на Чертановской улице обесточил дом и унес жизнь москвича.