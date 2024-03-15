В Дагестане брошенный в канализацию окурок вызвал мощный взрыв: есть погибшие

В Хасавюртовском районе Дагестана произошел мощный взрыв из-за скопившегося газа в канализации. Известно о двух погибших. Подробности о происшествии опубликовал СК по региону и ряд Телеграм-каналов.

По предварительным данным, два сотрудника УЖКХ приехали в поселок Юбилейный в Хасавюрте для выполнения работ возле жилых домов. Полагают, что хлопок произошел из-за скопления в канализации ацетиленовой газовоздушной смеси. Коммунальщики погибли на месте.

Канал 112 отмечает, что двое мужчин решили бросить дымящийся окурок в люк. Возможно, что именно это и стало провокатором взрыва. СК описывает это как несоблюдение техники безопасности без подробностей об окурке.

Судя по фотографиям в Сети, мощный хлопок повредил камеру уличного наблюдения, поломал асфальт и частично повредил бетонные стены близ стоящего дома.

Местный СК начал процессуальную проверку. В ходе нее выяснят все детали и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось о смерти легендарного актера и режиссера Александра Ширвиндта.