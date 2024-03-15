«Шел на поправку»: актер Нифонтов рассказал о последних днях жизни Ширвиндта

Сын собирался забирать Александра Ширвиндта из больницы буквально незадолго до смерти. Как оказалось, известному актеру становилось лучше. Эти и другие подробности рассказал актер театра Сатиры Юрий Нифонтов, который хорошо знал легенду светского и российского кино. Комментарий передает «Московский комсомолец.

«Где мы?» стал последним спектаклем в жизни Александра Ширвиндта. Его коллега Юрий Нифонтов до трагедии надеялся, что у него еще представится возможность сыграть с ним на одной сцене. Однако у судьбы были свои планы.

Надежду в Нифонтова о том, что Ширвиндт поправится, вселил сын актера, Михаил. Они созванивались на неделе и обсуждали состояние Ширвиндта.

«Александр Анатольевич был в больнице. И Миша, его сын, когда я разговаривал с ним по телефону, сказал мне, что заберет отца во вторник или в среду. Я его еще тогда спросил: «Как думаешь, мы сыграем спектакль 3 апреля?»- «Может быть и да, — сказал Миша. - привезу его, посмотрим», — вспоминает Нифонтов.

Сколько актер находился в больнице неизвестно. По предварительной информации, у президента Театра сатиры могли быть проблемы с сердцем.

Ранее сообщалось, что Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни.