В Дагестане чиновник открыл огонь в ответ на угрозы местного жителя

В Дагестане, как сообщил телеграм-канала 112, заместитель главы Новолакского района Рустам Сулейманов применил оружие в целях личной безопасности, столкнувшись с агрессивным поведением местного жителя.

Согласно каналу 112, причиной инцидента стало то, что к Рустаму Сулейманову явился разгневанный Курбан Гусейнов, недовольный решением суда, обязывающим его освободить арендованный участок земли. Отмечается, что Гусейнов остался крайне недоволен исходом судебного разбирательства.

Утверждается, что между мужчинами произошел продолжительный телефонный спор, после которого Гусейнов лично прибыл к дому чиновника и, предположительно, начал угрожать.

В ответ на это Сулейманов произвел выстрел из травматического пистолета в область бедра Гусейнова. По данным 112, пострадавший обратился за медицинской помощью, однако серьезных повреждений выявлено не было, и Гусейнов был отправлен домой.

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