В Дагестане машина с пассажирами выехала под летящий поезд: есть пострадавшие
Поезд столкнулся с машиной в Дагестанских Огнях, двое пострадали
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Поезд столкнулся с машиной в Дагестанских Огнях. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по республике, пострадали два человека.
Столкновение железнодорожного поезда и легковой машины произошло на переезде. По предварительной информации, пригородный электропоезд врезался в «Ладу Веста». 46-летний водитель, как полагают, не справился с управлением и выехал на рельсы прямо под поезд, следующий на полном ходу.
Также в ведомстве уточнили, что водитель и его пассажирка 14 лет пострадали. Их госпитализировали с разными травмами в ближайшую больницу.
Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП.
Ранее сообщалось, что на Забайкальской железной дороге с рельсов сошли 42 вагона.