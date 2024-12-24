В Дагестане машина с пассажирами выехала под летящий поезд: есть пострадавшие

Поезд столкнулся с машиной в Дагестанских Огнях. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по республике, пострадали два человека.

Столкновение железнодорожного поезда и легковой машины произошло на переезде. По предварительной информации, пригородный электропоезд врезался в «Ладу Веста». 46-летний водитель, как полагают, не справился с управлением и выехал на рельсы прямо под поезд, следующий на полном ходу.

Также в ведомстве уточнили, что водитель и его пассажирка 14 лет пострадали. Их госпитализировали с разными травмами в ближайшую больницу.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП.

Ранее сообщалось, что на Забайкальской железной дороге с рельсов сошли 42 вагона.