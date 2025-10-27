В Дагестане мужчина и его шестилетний сын погибли в результате лобового столкновения

В Дагестане на федеральной трассе Астрахань — Махачкала произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, унесшее две жизни. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «ЧП КАВКАЗ», два отечественных автомобиля столкнулись лоб в лоб.

В результате аварии погибли оба пассажира одной из машин — мужчина, житель Дагестана, и его шестилетний сын. Медики, прибывшие на место происшествия, не смогли их спасти.

В то же время из второго автомобиля медики экстренно госпитализировали четырех человек. Среди пострадавших, получивших травмы различной степени тяжести, двое несовершеннолетних — дети двух и восьми лет. В настоящее время врачи борются за их жизни. Обстоятельства и причины страшного столкновения устанавливаются.

