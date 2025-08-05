В Дагестане опрокинулась «Газель» с людьми

В Дагестане перевернулась маршрутка с 14 пассажирами — есть пострадавшие. Авария произошла недалеко от села Зубутли-Миатли, водитель не справился с управлением. Об этом сообщает ТАСС.

В Дагестане произошло серьезное ДТП — маршрутка «Газель» с 14 пассажирами опрокинулась на трассе. По предварительным данным, водитель потерял контроль над автомобилем, что привело к аварии.

На месте работают сотрудники Следственного комитета и прокуратуры. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, но точное число раненых и их состояние пока не уточняется.

Дорожные происшествия с маршрутками происходят из-за перегруза, устаревшего транспорта или нарушения ПДД. Власти уже начали проверку, чтобы выяснить причины инцидента.

Ранее стало известно, что автобус, следовавший из Луганска в Москву, попал в ДТП под Тулой.