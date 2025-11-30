В Дагестане полицейский нейтрализовал вооруженного ножом нападавшего

В Дагестане вечером в среду произошел инцидент с нападением на сотрудника правоохранительных органов. Как сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «112», конфликт со смертельным исходом развернулся на Джемикентском мосту, расположенном в 30 км от Дербента.

Как сообщается, приблизительно в 19:30 неизвестный мужчина, вооруженный холодным оружием, попытался атаковать сотрудника МВД. Полицейский, ответив на непосредственную угрозу его жизни и здоровью, применил табельное огнестрельное оружие.

Нападавший с полученным огнестрельным ранением был экстренно доставлен в медицинское учреждение, однако спасти его жизнь медики не смогли. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность погибшего.

