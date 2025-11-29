«Патимат сдохла»: в Дагестане отличница устроила кровавую расправу над матерью и сбежала в село

В Дагестане произошло шокирующее преступление на почве семейного конфликта: местная жительница жестоко расправилась с собственной матерью, которая запрещала ей выходить замуж. Об этом пишет MK.RU со ссылкой на Gor Mash.

Трагедия развернулась, когда девушка осталась наедине с мамой и набросилась на нее с топориком. Совершив убийство, подозреваемая отправила отцу лаконичное и жуткое сообщение: «Патимат сдохла». После девушка скрылась в селе Новые Викри, прихватив с собой вещи.

Опрошенные знакомые семьи охарактеризовали девушку как прилежную ученицу с хорошим школьным аттестатом, однако раскрыли важную деталь — она состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая историю конфликта и возможное влияние психического состояния обвиняемой на ее действия.

Отметим, что канал не указывает точной даты преступления, однако в сообществах предполагают, что это произошло 28 или 29 ноября, в преддверии Дня матери. Праздник отмечается в России в последнее воскресенье ноября.

