В Дагестане сгорела поликлиника, медики спасли техникумы и архив

В дагестанском селе Карата из-за пожара полностью уничтожена поликлиника Ахвахской центральной районной больницы. Соответствующие кадры с места происшествия опубликованы в Сети. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «Спросите Расула».

Как сообщили в министерстве здравоохранения республики, оказание медицинской помощи населению, ранее осуществлявшееся в сгоревшем здании, возобновлено в главном корпусе больницы.

Представители ведомства отметили, что благодаря оперативным действиям медиков удалось спасти от огня важную технику и документацию поликлиники. Также было упомянуто, что здание поликлиники, построенное в 1964 году, еще в 2023 году было признано аварийным, в основном из-за деревянных конструкций.

Для координации действий на месте происшествия работают заместители министра здравоохранения Дагестана: Ярослава Глазова, Наби Кураев и Мамма Алхулаев.

