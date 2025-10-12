Дороги в селе Новокулей в Дагестане оказались под водой после дождей

Из-за наводнения, вызванного проливными дождями, село Новокулей, расположенное в Дагестане, утратило связь с внешним миром. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

В сообщении было указано, что все подъездные пути к селу оказались под водой после обильных осадков. Автомобили не могут проехать из-за глубоких выбоин, заполненных дождевой водой, и застревают в них.

Согласно данным издания, в 2023 году на ремонт дорожной сети в этом населенном пункте было выделено 568 млн руб.

В публикации отмечалось, что завершение работ было запланировано на 1 мая, однако в итоге было отремонтировано только 4 км дороги из запланированных 20. Также сообщалось, что в апреле 2025 года на реконструкцию дорожного покрытия было выделено дополнительно 428 млн руб.

