В Дагестане установлена причина массового недомогания воспитанников детских садов

Причиной вспышки заболевания среди детей в селе Дылым Казбековского района Дагестана стала дизентерия. Следствием эпидемиологического расследования, проведенного региональным управлением Роспотребнадзора, стала версия о том, что несовершеннолетние могли заразиться от сотрудников дошкольных учреждений.

Надзорное ведомство проинформировало: «Был установлен возбудитель заболевания — шигелла (возбудитель дизентерии). <...> По предварительным выводам, реализация случаев заболевания произошла через бессимптомных носителей среди персонала детских садов».

В связи с произошедшим работа детских садов временно приостановлена. В настоящее время в помещениях проводится полная дезинфекция. Все пострадавшие дети госпитализированы в Казбековскую центральную районную больницу.

Ранее у них диагностировали острую кишечную инфекцию. По данным на 1 ноября от пресс-службы районной администрации, состояние детей оценивалось как удовлетворительное: «детишки чувствуют себя хорошо».

Для установления всех обстоятельств случившегося прокуратура начала проверку.

