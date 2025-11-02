В Иркутской области возбуждено уголовное дело против воспитателя детского сада с многолетним стажем

В городе Усолье-Сибирском Иркутской области разразился серьезный скандал в дошкольном учреждении. Против воспитательницы детского сада №32 с 54-летним стажем работы возбуждено уголовное дело после жалоб родителей на жестокое обращение с детьми, сообщило издание «Феникс».

Конфликт вышел на публичный уровень после того, как одна из матерей обнаружила у своего ребенка гематомы на шее. Потребовав предоставить записи с камер видеонаблюдения, установленных в группе, родители увидели шокирующие кадры.

На записях было зафиксировано, как воспитательница применяет физическую силу к дошкольникам: выкручивает им головы, грубо хватает за руки, дергает за одежду, вытаскивает из-под них стулья и сбрасывает с диванов. После таких инцидентов у детей оставались синяки и ссадины.

На последнем родительском собрании женщина попыталась оправдаться, принеся извинения и признав факты насилия.

«Я виновата, мне нет прощения никакого. Я не имела права трогать детей руками, я это знаю, но... Не знаю, как это случилось. Я в тот день работала одна, у меня не было няни и, поэтому, все вышло из-под контроля», — пыталась она объясниться.

По информации начальника городского отдела образования Юлии Домашенко, сотрудница уже уволена из детского сада, и в учреждении проводится внутренняя проверка.

Тем временем, Следственный комитет РФ по Иркутской области возбудил уголовное дело по двум статьям: «Истязание» (ст. 117 УК РФ) и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (ст. 156 УК РФ). Основанием для этого послужили доказательства применения силы в отношении двух и более детей.

