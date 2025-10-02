В Дагестане задержан второй подозреваемый в убийстве 18-летнего парня: 49-летний мужчина написал явку с повинной

В Дагестане задержан второй подозреваемый по делу об убийстве 18-летнего местного жителя. 49-летний мужчина добровольно явился в следственные органы и полностью признался в соучастии в преступлении. Об этом сообщает «Лента.ру».

Следствие по резонансному делу об убийстве 18-летнего парня в Дагестане получило новое развитие. Как сообщили в региональном управлении СК России, в отношении инцидента задержан второй подозреваемый — 49-летний мужчина, добровольно написавший явку с повинной. В своем признании он подробно описал обстоятельства совершения преступления.

Ранее стало известно, что основной фигурант дела — тренер по вольной борьбе — жестоко избил сына своей сожительницы после того, как молодой человек неоднократно требовал прекратить отношения. Конфликт обострился, когда словесные угрозы со стороны 18-летнего парня переросли в физическое противостояние. Для расправы над юношей спортивный наставник привлек своего 28-летнего сына.

По предварительной версии следствия, оба нападавших действовали сообща, применяя физическую силу, что привело к смерти потерпевшего.

Ранее пассажир избил таксиста в Липецке из-за конфликта об оплате.