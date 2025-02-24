В Дагестане завели дело о хищении из маткапитала 277 млн рублей

В Дагестане выявлено мошенничество со средствами материнского капитала на сумму 277 млн руб. По этому факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление прокуратуры республики. Правоохранители выяснили, что в республиканское отделение Фонда пенсионного и социального страхования были поданы сведения о поступлении в потребительский кооператив средств материнского капитала. Председатель этой организации заключал договора, по которым якобы приобретались квартиры в различных ЖСК в Каспийске. В действительности указанные люди не были пайщиками этих жилищно-строительных кооперативов.

«Кредитному потребительскому кооперативу перечислены средства материнского капитала на общую сумму более 277 миллионов рублей. В результате средства материнского капитала были похищены», — указали журналистам.

В итоге было возбуждено уголовное дело мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье появились мошенники, следящие за курьерами и ворующие заказы, которые те доставляют до двери. Воры проникают в подъезды жилых домов, после чего поднимаются на этажи и крадут часть содержимого заказа. Все они стараются не брать, чтобы ввести в заблуждение заказчиков.