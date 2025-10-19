В Дагомысе произошел крупный пожар в частном жилом секторе

Крупный пожар вспыхнул в частном секторе сочинского поселка Дагомыс. Огонь охватил сразу несколько строений, но спасателям удалось взять ситуацию под контроль и не дать пламени распространиться дальше, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сигнал о возгорании в жилом доме поступил на пульт дежурного Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Прибывшие первые расчеты МЧС обнаружили, что горят два частных домовладения на общей площади 200 кв. м. Однако огонь быстро распространялся, и к 19:14 мск пламя уже перекинулось на три дома и один автомобиль.

Пожарные оперативно вели работу по тушению и к 19:44 мск локализовали возгорание на площади 350 кв. м, не допустив его дальнейшего распространения.

