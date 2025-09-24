В Далласе произошла стрельба в здании полиции
ABC News: в отделении иммиграционной полиции США произошла стрельба
Фото: [Изображение сгенерировано ИИ]
В отделении иммиграционной и таможенной полиции Далласа произошла стрельба, сообщил телеканал ABC News. По информации источника, пострадали не менее трех человек.
По словам министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, в результате инцидента есть раненые и погибшие. Стрелок мертв — он скончался от огнестрельного ранения, которое нанес себе сам. Его мотивы пока не установлены.
Глава ведомства подчеркнула, что сотрудники иммиграционной и таможенной полиции сталкиваются с беспрецедентным уровнем насилия и заявила о необходимости положить этому конец.
Стрельба в Далласе стала очередным случаем вооруженных нападений в США. Неделей ранее в Нью-Гэмпшире мужчина ворвался на свадебное торжество и открыл огонь в загородном клубе. Тогда погиб один человек, еще несколько гостей получили ранения.
