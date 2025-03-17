В Дальнегорске осудили виновных в заражении 12 школьников туберкулезом

Предприниматель из Дальнегорска и его сотрудница, работавшая на кухне, были осуждены за распространение туберкулеза среди учеников местной школы. Представитель прокуратуры Приморского края сообщил РИА Новости, что суд вынес решение об ограничении свободы обоим фигурантам.

В апреле 2024 года в одной из школ Дальнегорска была зафиксирована вспышка туберкулеза. Источником заражения оказалась сотрудница пищеблока, в результате чего положительные результаты теста на туберкулез выявили более чем у полусотни школьников.

Было возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг. В ходе расследования выяснилось, что работница пищеблока, кроме туберкулеза, с 2019 года была ВИЧ-инфицирована.

Предпринимателю назначили ограничение свободы на 1 год и 8 месяцев с запретом на занятие деятельностью в сфере общепита в течение 3 лет, а кухонной работнице — на 1 год и 5 месяцев. Их признали виновными в оказании небезопасных услуг. Работницу также осудили за использование поддельного документа.

Бизнесмен принял на работу сотрудницу, страдающую туберкулезом, без необходимой медицинской справки, а она предоставила поддельную медкнижку. В итоге заразились 12 детей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье выявили снижение смертности от туберкулеза.