Последний день Старовойта: чем занимался экс-министр за 24 часа до смерти

За сутки до трагического инцидента Роман Старовойт посетил парк имени Малевича в Одинцово, где позже было обнаружено его тело. Такие данные передает телеграм-канал Mash, ссылаясь на собственные источники.

Согласно данным канала экс-министр появился в парке в сопровождении охраны, ведя обычные деловые беседы с сотрудниками и сотрудниками ГИБДД. Никаких тревожных сигналов в его поведении очевидцы не заметили. К тому же недалеко от этой зеленой зоны находится дом почившего чиновника и парковка, где он часто бывал.

Пока неизвестно, насколько точно узнали о маршруте телеграм-каналы: выяснением всех подробностей занимаются следователи и криминалисты.

Напомним, что 7 июля в Одинцово в парке им. Малевича нашли тело экс-министра транспорта Романа Старовойта. Новость вызвала широкий резонанс. СК оперативно установил наиболее вероятную причину смерти чиновника. По данным «Коммерсанта», экс-министр транспорта Старовойт умер до приезда следователей и задержания. Его, по версии СМИ, могли обвинять в мошенничестве на миллиарды рублей при строительстве обороны Курской области. Частично это подтверждает то, что показания против Старовойта дали его бывшие подчиненные.