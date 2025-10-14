В деле о покушении на жену бизнесмена в Казани появился второй подозреваемый

В деле о нападении на жену казанского бизнесмена, произошедшего утром у гимназии № 94, появились новые детали. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza, у киллера мог быть напарник.

Жители дома, расположенного неподалеку от места преступления, рассказали, что в течение некоторого времени наблюдали двух подозрительных мужчин в мотоциклетной экипировке и шлемах. Они подолгу находились вблизи дома, скрываясь в кустах и ведя наблюдение за происходящим. Один из жителей смог сделать снимок предполагаемого напарника, сидящего на мотоцикле.

Напомним, нападение на 34-летнюю Ирину произошло в 7:50 утра, когда она провожала дочь в школу. Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, нанес женщине многочисленные удары в область шеи и груди, после чего повалил ее на землю и продолжил наносить удары. Благодаря активному сопротивлению жертвы, злоумышленнику не удалось довести задуманное до конца.

В настоящее время Ирина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи продолжают бороться за ее жизнь. Правоохранительные органы ведут расследование инцидента, проверяется информация о возможном соучастнике преступления.

