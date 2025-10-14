В России раскритиковали реакцию прохожих на нападение с ножом в Казани

По мнению политолога Георгия Бовта, самое пугающее в видеозаписи нападения с ножом на супругу предпринимателя Ирину Ш. в Казани — не сама атака, а полное бездействие окружающих.

Политолог подчеркнул, что люди игнорировали истекающую кровью жертву, не предприняв попыток оказать ей помощь. Бовт выразил глубокую обеспокоенность таким поведением, отметив, что равнодушие прохожих к окровавленной женщине свидетельствует о серьезных проблемах в обществе.

«Они все видят. Что-то совсем не то с людьми происходит. Вернее, уже произошло», — ужаснулся политолог реакции прохожих на исколотую ножом женщину.

На кадрах, распространившихся в интернете, видно, как одна из очевидцев, вместо того чтобы помочь пострадавшей, отступает назад, пряча ребенка за постройкой, и наблюдает со стороны. В этот момент раненая женщина упала на землю. Информация о том, оказала ли свидетельница какую-либо помощь, отсутствует.