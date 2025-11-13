В деле об убийстве 6-летнего ребенка в Москве появились шокирующие подробности о психическом состоянии подозреваемой

Расследование жестокого убийства шестилетнего мальчика в Москве, которое потрясло общественность, продолжается. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash, женщина, забившая собственного сына молотком, страдала серьезным психическим расстройством.

Согласно информации издания, у подозреваемой была диагностирована ипохондрия — патологическая боязнь болезней. Это психическое нарушение проявлялось в навязчивых звонках врачам: она обращалась за медицинской помощью два-три раза в неделю с жалобами на головную боль и боли в спине.

Как предполагают источники, близкие к расследованию, ее навязчивые мысли, постоянный страх и тревожность могли быть симптомами более глубокого психического заболевания — шизотипического расстройства. Именно это, по предварительной версии, и могло стать фоном для трагического срыва, приведшего к гибели ребенка.

Ранее сообщалось, что подельник матери двоих детей из Карпинска, помочившейся на жертву, ушел на СВО.