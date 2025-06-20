В деле об убийстве экс-мэра Самары и его супруги появилась еще одна обвиняемая

В деле об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова появился еще один человек. Об этом сообщил телеграм-канал «112».

После того как Тархова с его женой убила их внучка, злоумышленница взялась продавать принадлежавшее им имущество. В частности, она реализовала автомобиль Тойота за 1 млн руб. В этом ей помогла 78-летняя Таисия Киселева.

«Киселевой предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере», — указал микроблог.

Из-за преклонного возраста обвиняемую не стали брать под стражу, а поместили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что суд Москвы приговорил маньяка Миргорода к новому пожизненному заключению. Он признал 45-летнего преступника виновным в убийствах 15 женщин и одного мужчины, а также в покушении на убийство с изнасилованием. Миргород действовал по схожему сценарию: заманивал жертв в безлюдные места под предлогом помощи или совместного времяпрепровождения, после чего совершал насилие и душил их.