В Денвере загорелся Boeing 737 с пассажирами на борту
В аэропорте Денвера загорелся пассажирский самолет
Фото: [pxhere.com]
В международном аэропорту Денвера загорелся пассажирский самолет Boeing 737 Max компании American Airlines.
Инцидент попал на видео. Ролик в своем опубликовал телеграм-канал SHOT.
Технические неполадки у самолета начались во время взлета. До Майями у борта неожиданно загорелась стойка шасси. В этот момент в салоне самолета находились шесть членов экипажа и 173 пассажира. Все были экстренно эвакуированы по аварийному трапу.
Пять человек получили ушибы, им оказали необходимую медицинскую помощь на месте, еще одного пассажира доставили в больницу.
Остальные отправятся в Майами на другом самолете.
Из-за ЧП на данный момент в аэропорту задержано 87 рейсов.
Ранее сообщалось о том, что в Италии самолет взорвался после падения на шоссе.