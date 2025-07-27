В Денвере загорелся Boeing 737 с пассажирами на борту

Технические неполадки у самолета начались во время взлета. До Майями у борта неожиданно загорелась стойка шасси. В этот момент в салоне самолета находились шесть членов экипажа и 173 пассажира. Все были экстренно эвакуированы по аварийному трапу.

Пять человек получили ушибы, им оказали необходимую медицинскую помощь на месте, еще одного пассажира доставили в больницу.

Остальные отправятся в Майами на другом самолете.

Из-за ЧП на данный момент в аэропорту задержано 87 рейсов.

Ранее сообщалось о том, что в Италии самолет взорвался после падения на шоссе.