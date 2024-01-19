В детей не будут стрелять: в Госдуме предложили создать отдельную лицензию для школьных охранников

Нападения на школы стали одной из серьезнейших проблем современности. Причем зачастую такие случаи можно предотвратить, вовремя заметив вооруженного человека или остановив его при первых же проявлениях агрессии.

Только в 2023 году произошло 4 громких случая с ранеными и убитыми учениками. Чтобы не допустить повторения трагических событий, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил ввести отдельную лицензию на охрану учреждений с детьми.

«Сейчас для официального осуществления охранной деятельности ЧОПу необходимо получить лицензию, этими вопросами занимается Росгвардия. Разделения в лицензиях нет — с одним разрешением можно и склад охранять, и детский сад. Конечно же, это неправильно. Нельзя одной лицензией обобщать всю деятельность ЧОП», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Одним из трагичных событий 2023 года стало нападение на гимназию № 5 в Брянске. Школьнице удалось пронести на ее территорию даже не пистолет или нож, а ружье, спрятанное в тубусе. Рамки металлоискателя на входе не было, а у охранницы девочка не вызвала подозрений. Итогом стали двое погибших и пятеро пострадавших, хотя более квалифицированный сотрудник ЧОП мог бы предотвратить стрельбу.

Сергей Колунов предложил проработать вопрос создания отдельной лицензии на охрану именно учреждений с детьми.

«Это должны быть лицензии с особыми условиями получения, с более жесткими требованиями к ЧОПам, их руководству и сотрудникам. Так мы дополнительно обезопасим детей, будущее России от нападений и массшутингов в школах. Письмо с соответствующим предложением направлю в Росгвардию в ближайшее время», — подчеркнул парламентарий.

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