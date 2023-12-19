«Мать рискует»: кого накажут после инцидента с таксистом, выгнавшим ребенка на мороз в Красноярске

Водитель такси в Красноярске, не довезя 11-летнего ребенка до школы, высадил его на 38-градусный мороз. Как сообщает издание NGS24.RU , инцидент произошел из-за того, что в приложении была выбрана оплата наличными, а пятиклассник мог рассчитаться за проезд только картой.

Представители сервиса заказа такси «Максим» прокомментировали сложившуюся ситуацию, отметив, что сожалеют о случившемся и уже провели необходимую проверку.

«Данный водитель выполняет заказы только с оплатой наличными, для него это принципиальное условие, у него нет банковской карты. Он взял заказ, соответствующий этому условию. В пути выяснилось, что у пассажира денег на поездку нет. В итоге водитель прекратил оказание услуги и не получил плату за проделанную работу», — сообщили корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» в пресс-службе сервиса.

Тем не менее, в отношении ребенка такое поведение водителя недопустимо, заявили представители сервиса. Можно было найти решение с его мамой, заехать за деньгами позже или закрепить за ней долг в сервисе, чтобы потом получить свою плату, но не высаживать ребенка в холод.

«К счастью, он не пострадал. С водителем проведена разъяснительная беседа, а маме ребенка принесены извинения», — добавили представители сервиса.

Адвокат Арсения Разумовская рассказала, чем может закончиться эта неприятная история. По ее словам, ответственность может грозить всем участникам конфликта.

«Существует Устав наземного транспорта, и водители обязаны его придерживаться. Согласно действующему законодательству, водитель в случае неоплаты проезда не может требовать от ребенка, который не достиг возраста 16 лет, следующего при этом без сопровождения взрослых, покинуть транспортное средство», — подчеркнула собеседница.

Водителю за его проступок грозит административная ответственность в виде штрафа в пять тыс. рублей, а вот организации, на которую он работает, придется выплатить уже 20-30 тысяч.

«Мать, отправившая ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, одного в поездку, рискует попасть в поле зрения КДН и получить штраф в размере двух-трех тыс. рублей», — заключила эксперт.

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