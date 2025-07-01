В детском лагере Хакасии умер ребенок

В Хакасии в летнем лагере «Багульник» произошла трагедия — десятилетняя девочка умерла после того, как пожаловалась на плохое самочувствие, пишет Mash.

По предварительным данным, причиной смерти ребенка стало отравление спреем от комаров, которым девочка часто пользовалась.

Оздоровительный комплекс находится в Абазе. В день трагедии воспитанница почувствовала себя плохо, пожаловавшись на тошноту и головные боли. Как позже выяснилось, у ребенка поднялась температура, и его экстренно отвезли в больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти школьницу не удалось.

Соседки по комнате девочки рассказали правоохранителями, что школьница часто пользовалась спреем от укусов комаров и при этом не жаловалась на здоровье. Вещество, которое распыляла девочка, эксперты забрали для проведения экспертизы.

Как отмечает Mash, специалисты рассматривают и другую причину смерти — ребенок мог отравиться после употребления ядовитых цветов или ягод.

Ранее сообщалось, что шесть человек попали в больницы Перми после отравления в банкетном зале в центре города.