В Днепре и Запорожье прогремели несколько взрывов

На территории Запорожской области, контролируемой Киевом, а также в Днепропетровской области, была объявлена воздушная тревога. Жители областных центров в данных регионах неоднократно слышали взрывы, об этом заявил целый ряд украинских СМИ.

Взрывы звучали как в городе Запорожье, так и в Днепре (бывшем Днепропетровске).

«В Днепре (украинское название Днепропетровска — ред.) слышны звуки взрывов", — появилась запись в Telegram-канале у «24 канала».

Никаких подробностей ударов по городам журналисты приводить не стали. Налеты на украинские населенные пункты начались осенью 2022 года, всего через 2 дня после того, как спецслужбы Украины устроили теракт на Крымском мосту. Атакам подвергаются предприятия оборонной промышленности, энергетическая инфраструктуры, места скопления войск, центры принятия решений.

Ранее появлялась информациях о взрывах в Херсоне. Вдобавок ко всему, прошедшей ночью и предшествующим ей вечером тревога объявлялась в Николаевской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.