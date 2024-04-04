В Днепропетровской области российские войска поразили солнечную электростанцию

В Днепропетровской области получила повреждения солнечная электростанция. После российского удара на предприятии начался пожар.

Председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий отметил, что это первая на его памяти российская атака по объекту возобновляемой энергетики в украинском тылу.

Российская армия в последние недели наносит массированные удары по энергетическому комплексу, военным предприятиям и дорожной инфраструктуре Украины.

По словам исполнительного директора украинской ДТЭК Максима Тимченко, успешность этих ударов показала серьезное ослабление противовоздушной обороны. Он отметил, то в восстановление объектов энергетики вкладываются большие средства, но оно может оказаться бесполезным, так как предприятия вновь могут быть разрушены одним российским ударом.