WP: ПВО на Украине существенно ослабла за последние месяцы

Исполнительный директор украинской ДТЭК Максим Тимченко заявил о серьезном ослаблении противовоздушной обороны в стране всего за несколько месяцев. Его точку зрения привела газета Washington Post.

Это, по словам Тимченко, показал последний крупный удар России по энергетическим объектам Украины. Он привел к значительным разрушениям и выходу из строя большого числа электростанций и коммуникационного оборудования.

«Мы пропустили несколько ракет и беспилотников и получили такие повреждения — у нас определенно недостаточно средств противовоздушной обороны», - заявил он журналистам.

Тимченко добавил, что в восстановление энергосети вкладывается много ресурсов и сил, и все это может быть бесполезным. Все восстановленное может быть снова разрушено всего одной российской атакой.

Ранее генерал ВСУ в отставке Кривонос признал, что Россия наносит серьезные повреждения украинским объектам. По его словам, буквально стираются с лица земли промышленные предприятия и объекты энергетической инфраструктуры. Это грозит Украине огромными проблемами.