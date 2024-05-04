В Днепропетровской области возникли перебои с подачей электроэнергии

После объявления воздушной тревоги в Днепропетровской области гремели взрывы. Вслед за этим в Павлограде оказались обесточены многие объекты. Об этом сообщил «24 канал» в своем Telegram-канале.

Прошедшей ночью в ряде украинских регионов объявлялась воздушная тревога. Была она объявлена и в Днепропетровской области. Вслед за этим жители Павлограда услышали несколько взрывов.

«Взрывы в Павлограде», написали в микроблоге журналисты.

В населенном пункте после этого появились перебои с подачей электроэнергии. Пока неизвестно, какие объекты были поражены, и за счет чего возникли проблемы.

Помимо этого взрывы были слышны и в Харькове. Там состоялось два прилета по объектам инфраструктуры, из-за этого возник сильный пожар.

Ранее издание New York Times заявило, что системы противовоздушной обороны Patriot смогут попасть на Украину не ранее, чем в конце июня. Американской армии еще только предстоит выяснить, что именно из оружия можно без ущерба для обороноспособности Соединенных Штатов изъять со складов.