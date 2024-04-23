В ДНР вынесли приговор боевику «Азова», стрелявшему по мирным жителям

Верховный суд ДНР приговорил к 22 с половиной годам колонии строго режима старшего пулеметчика отдельной бригады нацбата «Азов»* Дмитрия Вихора, сообщили в СК России.

Следствие и суд установили, что в марте 2022 года Вихор участвовал в боевых действиях своего подразделения на территории Мариуполя.

Находясь на наблюдательном пункте, Вихор заметил мужчину в гражданской одежде с белой лентой, указывающей на принадлежность к мирному населению. Об этом он доложил своему командиру лейтенанту Льву Пашко. Тот приказал уничтожить мирного жителя.

Вихор произвел по мужчине не менее 20 выстрелов из пулемета. Тот был ранен, но сумел выбраться из зоны обстрела и получить медицинскую помощь.

Боевик признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и покушении на убийство по мотивам политической, идеологической и национальной ненависти.

Ранее сообщалось, что российские военные нашли под землей скандально известную бронемашину «Азовец», принадлежавшую нацбату.

* запрещенная в России террористическая организация